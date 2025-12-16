Mostra fotografica sui Sibillini | Certi luoghi sono vibrazioni

La mostra fotografica sui Sibillini esplora la forza emotiva e spirituale di questi luoghi unici. Attraverso immagini suggestive, si mette in luce come certi spazi vadano oltre la loro presenza fisica, diventando vibrazioni profonde che si intrecciano con l'anima e le radici di chi li attraversa.

"Ci sono luoghi che non si limitano a esistere sulla carta geografica. Sono radici, vibrazioni, respiri profondi che si intrecciano con il nostro essere più intimo, un’eredità che continua a parlarci nel tempo". Con queste parole si apre "Intimi Orizzonti – La forma dei Sibillini. Visioni analogiche", la mostra fotografica di Benedetta Micheli, giovane fotografa tolentinate di 25 anni che, attraverso la pellicola, racconta il legame profondo e viscerale con le montagne della sua infanzia. L’esposizione, promossa da Hub 62029, con il patrocinio del Comune di Tolentino, è allestita a Palazzo Benadduci; sarà visitabile fino al 31 dicembre dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20. Ilrestodelcarlino.it

