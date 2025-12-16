Moscati NurSind | Dimissioni Maffei conseguenza di un sistema d’emergenza-urgenza al collasso

Le recenti dimissioni di Maffei evidenziano le criticità del sistema di emergenza-urgenza in Italia, ormai al collasso. Secondo un’indagine di SIMEU, a partire dal 2026, la carenza di medici nei pronto soccorso sarà estremamente grave, con conseguenze significative sulla qualità e sull’efficienza dell’assistenza sanitaria.

Circa un mese fa un’indagine della società scientifica SIMEU ha rivelato che, da gennaio 2026, il 26% dei pronto soccorso italiani avrà meno della metà dei medici necessari, mentre il 65% opererà con meno del 75% dell’organico. Una situazione allarmante che non risparmia neanche la nostra realtà. Avellinotoday.it

