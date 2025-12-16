Mosca | non concediamo territori a Kiev

La Russia ha dichiarato di non essere disposta a cedere territori durante i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Questa posizione evidenzia la fermezza di Mosca nel mantenere il controllo su determinati territori, complicando ulteriormente le possibilità di una risoluzione diplomatica del conflitto.

11.46 "La Russia non ha alcuna intenzione di procedere con le concessioni territoriali nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Ryabkov. Ryabkov si riferisce a Donbass,Crimea e a quel pezzo di terra che Mosca chiama "Novorossiya", scrive l'agenzia Tass. No al dislocamento delle truppe Nato in Ucraina,in qualsiasi circostanza.Mosca non ha informazioni,ancora, sul tavolo a Berlino,ieri,tra Usa-Ue,ma è disposta a "sforzi" per "superare disaccordi". Servizitelevideo.rai.it

