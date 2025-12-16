Mosca | non concediamo territori a Kiev
La Russia ha dichiarato di non essere disposta a cedere territori durante i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Questa posizione evidenzia la fermezza di Mosca nel mantenere il controllo su determinati territori, complicando ulteriormente le possibilità di una risoluzione diplomatica del conflitto.
11.46 "La Russia non ha alcuna intenzione di procedere con le concessioni territoriali nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Ryabkov. Ryabkov si riferisce a Donbass,Crimea e a quel pezzo di terra che Mosca chiama "Novorossiya", scrive l'agenzia Tass. No al dislocamento delle truppe Nato in Ucraina,in qualsiasi circostanza.Mosca non ha informazioni,ancora, sul tavolo a Berlino,ieri,tra Usa-Ue,ma è disposta a "sforzi" per "superare disaccordi". Servizitelevideo.rai.it
Ancora su Zelensky e Trump - Agitazione in Romania - L'intervista del Punto e Virgola
Ucraina, Mosca: “Nessun compromesso su territori” – La diretta - All'indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. lapresse.it
Mosca: 'Non accetteremo truppe Nato in Ucraina, nessuna concessione sui territori' - Oggi il leader ucraino in Olanda, discorso in Aula e varo della commissione sui danni di guerra. ansa.it
DiariodelWeb.it. . VOLLEY NIGHT – Nuova Puntata con Josephine Obossa e Leandro Mosca! Ospiti speciali: Josephine Obossa (UYBA Busto Arsizio) e Leandro Mosca (Vero Volley Monza) Torna Volley Night, il talk show dedicato alla pallavolo italiana - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.