Mosca non cede sui territori e respinge l' idea di una tregua di Natale | Fontana |  Per la Russia la guerra è un fallimento totale 

La situazione in Ucraina rimane tesa, con Mosca che conferma la propria posizione sui territori e respinge l'ipotesi di una tregua natalizia. Mentre Zelensky insiste sulla consultazione referendaria, le tensioni continuano a salire, e le interpretazioni sulla possibilità di una soluzione si differenziano, con Trump che afferma di essere vicino a una risoluzione.

Ancora stallo sui territori, Zelensky insiste sul referendum. Mosca non cede, ma Trump: «Vicini a una soluzione». Xml2.corriere.it

BREAKING Zelensky Blocks U.S. Peace Plan, Refuses to Yield Territory

mosca cede territori respingeUcraina, accordo di pace in stallo dopo il vertice di Berlino: Mosca non cede su Donbass e truppe Nato-Ue sul territorio - L’accordo di pace sarà anche fatto “al 90 per cento”, come riferito dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, ma le distanze tra Ucraina e Russia in vista di uno stop al conflitto appare in r ... msn.com

mosca cede territori respingeKiev-Mosca, si tratta davvero - Il generale Domenico Rossi: «Le fibrillazioni sono il segnale che c’è una trattativa in corso. italiaoggi.it

