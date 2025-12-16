Mosca non accetteremo truppe Nato in Ucraina

Il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov ha dichiarato che Mosca non accetterà la presenza di truppe NATO in Ucraina. In un'intervista a ABC News, Ryabkov ha ribadito la posizione della Russia riguardo alla questione della sicurezza nella regione e le preoccupazioni per l'espansione militare occidentale.

