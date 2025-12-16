Mosca | Non accetteremo truppe Nato in Ucraina nessuna concessione sui territori Oggi Zelensky in Olanda
Mosca ribadisce il suo netto rifiuto di qualsiasi presenza di truppe NATO in Ucraina, sottolineando che non ci saranno concessioni sui territori. Nel frattempo, Zelensky, in visita in Olanda, afferma che l'Ucraina non sottoscriverà accordi che prevedano la presenza militare NATO nel proprio territorio, mantenendo ferma la propria posizione sulla questione.
"Non sottoscriveremo, accetteremo o saremo nemmeno soddisfatti di alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino ". Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov sottolineando in un'intervista a Abc News che Mosca non accetterà militari dell'Alleanza su suolo ucraino anche se fossero parte di una garanzia di sicurezza o come membri della Coalizione dei Volenterosi. Ryabkov. Feedpress.me
Ucraina, l'escalation infinita: per la Nato, Mosca cerca ancora il casus belli
Guerra Ucraina, Mosca: siamo sul punto di raggiungere un accordo, non accetteremo truppe della Nato in Ucraina. Russia: presa Kupyansk - Non c'è stata alcuna telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo quella, resa nota, del 16 ottobre scorso. ilmattino.it
Mosca: 'Non accetteremo truppe Nato in Ucraina, nessuna concessione sui territori' - Oggi il leader ucraino in Olanda, discorso in Aula e varo della commissione sui danni di guerra. ansa.it
