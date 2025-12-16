Mosca | no a ' tregua Natale' aiuta Kiev

Mosca ribadisce il suo no a una tregua natalizia, sottolineando che preferisce una soluzione duratura e stabile. Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la pace reale è l’obiettivo, mentre una semplice pausa potrebbe favorire la continuazione del conflitto. La posizione russa si inserisce nel contesto delle tensioni e delle negoziazioni in corso con Kiev.

11.18 "Vogliamo la pace, non una tregua che dia sollievo agli ucraini e permetta loro di prepararsi a continuare la guerra":così il portavoce del Cremlino. Le parole arrivano dopo che il cancelliere Merz aveva detto di sperare in un accordo "entro Natale", invocando un cessate il fuoco. Obiettivo di Mosca, ha proseguito Peskov, è "tutelare raggiungere i nostri obiettivi, tutelare i nostri teressi e garantire la pace in Europa per il futuro". Servizitelevideo.rai.it Tregua di Natale #shorts La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ucraina, la Russia: no alla tregua di Natale. Nessuna telefonata Putin-Trump - Il Cremlino ha respinto proposta avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir Zelensky ... msn.com

Zelensky a Trump, 'sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo statunitense Donald Trump ad adottare sanzioni contro la Russia per "costringerla" a un cessate il fuoco, accusando Mosca di volere ... ansa.it

Ucraina - Russia: ancora in corso i negoziati Mosca: “Tregua solo dopo ritiro da Donbass”. I Paesi dell'Unione europea hanno adottato la decisione formale di rendere permanente il congelamento dei beni di Mosca. I negoziati sulle garanzie di sicurezza che l' - facebook.com facebook

La #Tregua Olimpica sottoscritta in Grecia è stata portata all'ONU per la tradizionale risoluzione ed è stata firmata anche da Mosca. "Tutti i Paesi presenti hanno votato a favore, compresa la Russia", specificano Buonfiglio @Coninews e Malagò, Fondazione x.com

