Mosca critica presenza Ue ai negoziati

Mosca mette in discussione il ruolo dell'Unione Europea nei negoziati sulla guerra in Ucraina, esprimendo dubbi sulla loro efficacia. Il portavoce del Cremlino ha commentato che la presenza europea nei colloqui con Kiev

20.20 Nuovo attacco di Mosca all'Europa mentre si tenta di porre fine alla guerra. Il portavoce del Cremlino ha sostenuto che la partecipazione degli europei ai negoziati su Kiev "non promette bene". Alla domanda su quando sono attesi nuovi contatti tra la Russia e gli Usa, Peskov ha sottolineato che "prima Mosca dovrà esaminare quello che sarà il risultato dei negoziati che gli americani conducono con gli ucraini, con la partecipazione degli europei". Servizitelevideo.rai.it

Navalny alla sbarra, Mosca irritata su diplomatici al processo

Ue rimprovera Ungheria per presenza a Mosca e dichiarazioni sull'energia del ministro Szijjártó - In occasione della sua 13a visita in Russia dall'invasione dell'Ucraina, il ministro degli Esteri ungherese ha definito "folli" i piani di diversificazione energetica dell'Ue e di interrompere gli ... it.euronews.com

Mosca contro l’Ue e la Nato: «Si preparano allo scontro militare» - L’accusa è di aver aumentato gli aiuti all’Ucraina con «armi sempre più letali». lettera43.it

L’asse geopolitico internazionale si muov#geopolitica Donald Trump torna a dettare il ritmo del dibattito globale con dichiarazioni destinate a far discutere: critica l’Europa, pressa Zelensky e apre uno spiraglio inatteso verso Mosca. Nel frattempo l’Ucraina cer - facebook.com facebook

Mosca: I cambiamenti adottati da Trump su sicurezza nazionale - che critica duramente l'Europa evocando il rischio di «cancellazione della civiltà» - sono «coerenti» con la visione di Mosca e possono garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa. ANSA x.com