Mosca 15enne entra a scuola e uccide un bambino di 10 anni | arrestato

Un grave episodio si è verificato a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha aggredito alcuni studenti di una scuola con un coltello. L'attacco ha causato la morte di un bambino di 10 anni e il ferimento di una guardia di sicurezza. L'autore è stato prontamente arrestato.

Un ragazzo di 15 anni di Mosca ha aggredito alcuni studenti di una scuola con un coltello, uccidendo un bambino di 10 anni e ferendo una guardia di sicurezza. Il giovane è stato arrestato. La tragica aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo. Secondo quanto ricostruito finora, il 15enne avrebbe prima attaccato la guardia spruzzandole dello spray al peperoncino addosso che l’ha disorientata e poi il bambino di dieci anni, che frequentava la quarta elementare e non ce l’ha fatta. L’inchiesta per omicidio. Si sospetta che il ragazzino possa soffrire di disturbi mentale, motivo per cui è stato sottoposto a un controllo psicologico. Open.online

