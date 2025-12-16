Morto un bimbo Coltellate a scuola aggressione spaventosa | bilancio drammatico

Un grave episodio di violenza ha sconvolto una scuola in Russia, provocando la morte di un bambino a seguito di un'aggressione con coltellate. L'accaduto ha suscitato shock e preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sulla necessità di interventi efficaci per prevenire simili tragedie.

© Tvzap.it - "Morto un bimbo". Coltellate a scuola, aggressione spaventosa: bilancio drammatico Un grave episodio di violenza a scuola ha sconvolto la Russia e riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici. In una scuola del distretto di Odincovo, nella regione di Mosca, un bambino di dieci anni è deceduto dopo essere stato accoltellato all'interno dell'edificio scolastico. L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino nel villaggio di Gorki-2, quando un adolescente armato di coltello è entrato nella struttura scolastica, provocando panico tra alunni, insegnanti e personale non docente. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, ha messo in luce la vulnerabilità degli spazi educativi.

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente - Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. msn.com

