Un tragico incidente si è verificato all’interno dell’ex fabbrica Italcementi di Alzano Lombardo, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo una caduta da un lucernario. In un video condiviso su YouTube, si vede il ragazzo all’interno dell’area, mentre si riprendeva, prima della tragica fatalità.

© Ilgiorno.it - Morto per gioco. Tanti video all’ex Italcementi

(Bergamo) In un video pubblicato su Youtube, un giovane si riprende all’interno dell’ex fabbrica Italcementi, ad Alzano Lombardo, la stessa dove nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita Daniel Garcia Esteban Camera, 19 anni, origini boliviane, residente a Casnigo, dopo essere precipitato da un lucernario, un volo di cinque metri che non gli ha lasciato via di scampo. La telecamera del cellulare si incunea tra spazi di quello che una volta era un cementificio, dismessa nel 1971, e nove anni dopo il ministero dei Beni Culturali l’ha riconosciuta come un esempio di archeologia industriale e sottoposta a vincolo e recentemente venduta all’asta. Ilgiorno.it

VIDEOGIOCHI horror basati su storie REALI!

Morto per gioco. Tanti video all’ex Italcementi - (Bergamo)In un video pubblicato su Youtube, un giovane si riprende all’interno dell’ex fabbrica Italcementi, ad Alzano Lombardo, la stessa dove nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita Danie ... ilgiorno.it