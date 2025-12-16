Morto in un cantiere a via Gianturco | reso noto il nome della vittima

Questa mattina, alle ore 12, un incidente in un cantiere di via Gianturco ha causato la morte di una persona. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti immediatamente su segnalazione al 112, per accertare quanto accaduto in un’area di deposito container. La vittima è stata identificata e le indagini sono in corso.

Questa mattina, intorno alle 12, in seguito a una segnalazione al 112, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti presso un'area di cantiere e deposito container di via Gianturco.All'interno dell'area è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, Giacomo Burtone, di 49 anni e nato.

