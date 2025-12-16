morto il fratello lutto nel governo meloni il triste annuncio

Il governo Meloni si unisce al dolore per la scomparsa di Roberto Nordio, fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Avvocato di rilievo e figura stimata, la sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per la famiglia e per chi lo conosceva.

Lutto nel governo Meloni, il triste annuncio

Grave lutto in famiglia per il ministro della Giustizia Carlo Nordio. È morto nella giornata di ieri il fratello Roberto Nordio, avvocato molto conosciuto e stimato. La notizia ha colto d’improvviso il titolare del dicastero di via Arenula, impegnato all’estero per una missione istituzionale. Il ministro Nordio si trovava a Doha, in Qatar, dove guidava la delegazione italiana alla XI Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac). Appresa la notizia, ha fatto immediatamente rientro in Italia per stare vicino alla famiglia. L’avvocato Roberto Nordio, 80 anni, è deceduto all’ ospedale di Treviso a causa delle complicanze di un tumore. Thesocialpost.it

