Morto il fratello del ministro Nordio

Il ministro Carlo Nordio ha annunciato la scomparsa del fratello Roberto, esprimendo il suo sincero cordoglio a livello sia personale che istituzionale. La perdita di un famigliare rappresenta sempre un momento difficile, e le parole di solidarietà riflettono il rispetto e l’affetto condivisi in questa perdita.

© Lapresse.it - Morto il fratello del ministro Nordio “Esprimo il più profondo cordoglio, istituzionale e personale, al Ministro Carlo Nordio per la perdita del suo amato fratello Roberto. Come il Ministro, anche Roberto ha portato avanti con passione e grande professionalità una vita legata alla giurisprudenza. Treviso perde una figura di spicco, riservata e benvoluta da chi l’ha conosciuta”. Lo rende noto il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, rivolgendo le condoglianze della Regione Veneto e sue personali al Ministro Nordio, colpito da un grave lutto familiare. “Con il loro lavoro e la loro profonda passione per le materie giuridiche – aggiunge Stefani, i fratelli Carlo e Roberto, con tutta la loro famiglia di giuristi – hanno dato e stanno dando un contributo significativo a uno dei settori cardine della legalità e della convivenza civile come la giurisprudenza”. Lapresse.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ucciso di botte, parla il fratello di Paolo Piccolo morto dopo la violenza nel carcere di Bellizzi Video Ucciso di botte, parla il fratello di Paolo Piccolo morto dopo la violenza nel carcere di Bellizzi Video Ucciso di botte, parla il fratello di Paolo Piccolo morto dopo la violenza nel carcere di Bellizzi Lutto per il ministro Nordio, morto il fratello Roberto - Il decesso del noto avvocato ieri in ospedale a Treviso per le complicanze di un tumore ... adnkronos.com

Morto Roberto Nordio fratello di Carlo, il ministro della Giustizia l'ha saputo in Qatar: "Era eccezionale" - Il fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Roberto, è morto all'età di 82 anni: il ricordo del Guardasigilli e del filgio dell'avvocato ... virgilio.it

Lettera al questore "Mio fratello poliziotto morto a 22 anni durante l'inseguimento: serve una presa di coscienza" 29/01/2025 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.