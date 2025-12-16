Morte Rob Reiner e moglie | sangue nella stanza dell'hotel del figlio Nick posto in sorveglianza anti suicidio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico episodio ha coinvolto Nick Reiner, figlio del noto regista Rob Reiner, e sua madre Michele Singer. La polizia ha trovato sangue nella stanza di un hotel, dove Nick era sotto sorveglianza anti suicidio. Attualmente, Nick si trova in stato di arresto con l'accusa di aver ucciso i genitori, suscitando grande sconcerto e attenzione mediatica.

Immagine generica

Nick Reiner è in stato di arresto per l'omicidio del padre regista Rob Reiner e della madre Michele Singer. Nella camera dell'hotel The Pierside di Santa Monica, dove si sarebbe rifugiato alle 4.00 di mattina di domenica, sarebbe stata trovata la doccia "piena di sangue" con una scia che partiva dal suo letto. Al momento è posto sotto sorveglianza anti suicidio presso la struttura carceraria di Los Angeles,  in cui è detenuto. Fanpage.it

Usa, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa

Video Usa, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

morte rob reiner moglieMorte Rob Reiner e moglie: sangue nella stanza dell’hotel del figlio Nick, posto in sorveglianza anti suicidio - Nick Reiner è in stato di arresto per l’omicidio del padre regista Rob Reiner e della madre Michele Singer. fanpage.it

morte rob reiner moglieLa lite furiosa 24 ore prima della morte e le tracce di sangue trovate nella camera del figlio Nick, le ultime sul caso Reiner - La lite furiosa 24 ore prima della morte e le tracce di sangue trovate nella camera del figlio Nick, le ultime sul caso Reiner ... novella2000.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.