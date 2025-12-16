Un tragico episodio ha coinvolto Nick Reiner, figlio del noto regista Rob Reiner, e sua madre Michele Singer. La polizia ha trovato sangue nella stanza di un hotel, dove Nick era sotto sorveglianza anti suicidio. Attualmente, Nick si trova in stato di arresto con l'accusa di aver ucciso i genitori, suscitando grande sconcerto e attenzione mediatica.

Nick Reiner è in stato di arresto per l'omicidio del padre regista Rob Reiner e della madre Michele Singer. Nella camera dell'hotel The Pierside di Santa Monica, dove si sarebbe rifugiato alle 4.00 di mattina di domenica, sarebbe stata trovata la doccia "piena di sangue" con una scia che partiva dal suo letto. Al momento è posto sotto sorveglianza anti suicidio presso la struttura carceraria di Los Angeles, in cui è detenuto. Fanpage.it

Usa, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Morte Rob Reiner e moglie: sangue nella stanza dell’hotel del figlio Nick, posto in sorveglianza anti suicidio - Nick Reiner è in stato di arresto per l’omicidio del padre regista Rob Reiner e della madre Michele Singer. fanpage.it