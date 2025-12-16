Morte regista di Harry ti presento Sally Trump | Rob Reiner era squilibrato ossessionato da me – Il video
L'ex presidente Donald Trump commenta duramente il regista Rob Reiner, accusandolo di essere ossessionato da lui e definendolo
(Agenzia Vista) Usa, 16 dicembre 2025 "Non ero di certo un fan di Rob Reiner. Era una persona squilibrata. Ha detto che ero pagato dalla Russia. Penso che si sia fatto male in termini di carriera. È diventato uno squilibrato, aveva la “sindrome dello squilibrio di Trump”. Era ossessionato da me. Penso che fosse molto dannoso per il nostro Paese. Sì?", così Trump sul regista di Harry ti presento Sally, ucciso in casa con sua moglie. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
