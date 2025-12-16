Morte Diana Canevarolo lo sfogo del compagno contro il cognato | ‘In 20 anni l’ho visto un paio di volte’
La tragica morte di Diana Canevarolo, avvenuta lo scorso 4 dicembre a Torri di Quartesolo, ha scatenato una forte reazione emotiva da parte del suo compagno. In un momento di dolore, il partner ha espresso pubblicamente la sua rabbia nei confronti del cognato, con cui ha mantenuto un rapporto molto limitato nel corso degli anni.
La rabbia del partner di Diana Canevarolo. Il dolore privato diventa scontro pubblico nel caso della morte di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante lo scorso 4 dicembre a Torri di Quartesolo e deceduta successivamente in ospedale. A intervenire con parole durissime è stato il compagno, Vincenzo Arena, che a Storie Italiane su Rai 1 ha risposto alle dichiarazioni del fratello della vittima, definendole senza mezzi termini “eresie”. “Io vorrei sapere perché invece di pensare alla sorella e metterla in pace con una degna sepoltura, si mette a fare queste cose in tv. Io non ho parole” – ha detto Arena, visibilmente provato, rivolgendosi idealmente al cognato davanti alle telecamere. Notizieaudaci.it
Giallo Diana a Vicenza, parla il figlio Uscita alle 2 di notte - Ore 14 del 09122025
Morte Diana Canevarolo/ Il marito: “E’ stato un incidente domestico, io accusato di stalking? Falsità” - Il giallo della morte di Diana Canevarolo a Storie Italiane, con l'intervista al marito Vincenzo Reale: ecco che cosa ha dichiarato ... ilsussidiario.net
Vicenza, la morte di Diana Canevarolo: indagini per omicidio volontario a carico di ignoti - La donna trovata agonizzante e con una profonda ferita alla testa all’alba di giovedì 4 dicembre, era poi morta due giorni dopo all’ospedale ... rainews.it
Dentro la notizia. . Il giallo della morte di Diana: si indaga per omicidio volontario. Tutti gli aggiornamenti a #DentrolaNotizia - facebook.com facebook
Vicenza, la morte di Diana Canevarolo: indagini per omicidio volontario a carico di ignoti. La donna trovata agonizzante e con una profonda ferita alla testa all’alba di giovedì 4 dicembre, era poi morta due giorni dopo all’ospedale. x.com
