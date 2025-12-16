La tragica morte di Diana Canevarolo, avvenuta lo scorso 4 dicembre a Torri di Quartesolo, ha scatenato una forte reazione emotiva da parte del suo compagno. In un momento di dolore, il partner ha espresso pubblicamente la sua rabbia nei confronti del cognato, con cui ha mantenuto un rapporto molto limitato nel corso degli anni.

© Notizieaudaci.it - Morte Diana Canevarolo, lo sfogo del compagno contro il cognato: ‘In 20 anni l’ho visto un paio di volte’

La rabbia del partner di Diana Canevarolo. Il dolore privato diventa scontro pubblico nel caso della morte di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante lo scorso 4 dicembre a Torri di Quartesolo e deceduta successivamente in ospedale. A intervenire con parole durissime è stato il compagno, Vincenzo Arena, che a Storie Italiane su Rai 1 ha risposto alle dichiarazioni del fratello della vittima, definendole senza mezzi termini “eresie”. “Io vorrei sapere perché invece di pensare alla sorella e metterla in pace con una degna sepoltura, si mette a fare queste cose in tv. Io non ho parole” – ha detto Arena, visibilmente provato, rivolgendosi idealmente al cognato davanti alle telecamere. Notizieaudaci.it

