Morta Rachael Carpani l'attrice di Le sorelle McLeod aveva 45 anni

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Rachael Carpani, attrice australiana nota per le sue interpretazioni in

Immagine generica

È morta a 45 anni Rachael Carpani, attrice australiana nota per Le sorelle McLeod e Home and Away. La famiglia ha annunciato il decesso dopo una lunga malattia. Fanpage.it

ACTRESS RACHAEL CARPANI DEAD AT 45 #NCIS #RACHAELCARPANI #DEAD

Video ACTRESS RACHAEL CARPANI DEAD AT 45 #NCIS #RACHAELCARPANI #DEAD
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

morta rachael carpani attriceMorta Rachael Carpani, star della serie «Le sorelle McLeod» - L'attrice australiana Rachael Carpani, nota per i ruoli nelle serie televisive “Le sorelle McLeod” e “Home and Away”, è morta all'età di 45 ... ilmattino.it

morta rachael carpani attriceMorta Rachael Carpani, l’attrice di Le sorelle McLeod aveva 45 anni - È morta a 45 anni Rachael Carpani, attrice australiana nota per Le sorelle McLeod e Home and Away. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.