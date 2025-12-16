Moretti | Su di me voto politico del PE

In questo articolo, Moretti esprime il suo disappunto riguardo al voto del Parlamento Europeo, sostenendo che le motivazioni politiche abbiano prevalso rispetto ai contenuti della richiesta. La deputata rivendica di aver già chiarito alcuni aspetti con documentazione e sottolinea come le decisioni sembrino più dettate da calcoli elettorali che da questioni sostanziali.

15.55 "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato ai contenuti della richiesta,ma sia condizionato da convenienze politico-elettorali". Così l'eurodeputata Pd Alessandra Moretti dopo la revoca dell'immunità nell'inchiesta sul Qatargate."Spero di andare in Procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse".E ha ringraziato il Pd e "i tanti colleghi di altri partiti per il sostegno". Servizitelevideo.rai.it

