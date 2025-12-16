Moretti | Su di me voto politico del PE
In questo articolo, Moretti esprime il suo disappunto riguardo al voto del Parlamento Europeo, sostenendo che le motivazioni politiche abbiano prevalso rispetto ai contenuti della richiesta. La deputata rivendica di aver già chiarito alcuni aspetti con documentazione e sottolinea come le decisioni sembrino più dettate da calcoli elettorali che da questioni sostanziali.
15.55 "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato ai contenuti della richiesta,ma sia condizionato da convenienze politico-elettorali". Così l'eurodeputata Pd Alessandra Moretti dopo la revoca dell'immunità nell'inchiesta sul Qatargate."Spero di andare in Procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse".E ha ringraziato il Pd e "i tanti colleghi di altri partiti per il sostegno". Servizitelevideo.rai.it
Moretti Pd Attendiamo voto su Rousseau
Alessandra Moretti coinvolta nel Qatargate, immunità revocata ma l'europarlamentare Pd sbotta: "Voto politico" - L’Europarlamento ha votato a larga maggioranza per revocare l’immunità a Alessandra Moretti. virgilio.it
Moretti, ‘su di me un voto politico, continuerò a testa alta’ - "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da ... msn.com
Parlamento europeo, revocata l'immunità a Alessandra Moretti. Il voto nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Ecco un riepilogo della vicenda. - facebook.com facebook
Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti. Confermata invece per Elisabetta Gualmini. Voto nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Zingaretti: "Certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza" #ANSA x.com
