Montevergine Santuario off limits per Natale | due mesi di lavoro

Il Santuario di Montevergine rimarrà off-limits durante il periodo natalizio, a causa dei lavori di ripristino necessari dopo la recente frana che ha isolato le montagne di Mamma Schiavone. Si prevedono almeno due mesi di interventi per ripristinare la viabilità e garantire nuovamente l'accesso ai visitatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci vorranno almeno due mesi per il ripristino della viabilità verso il Santuario di Montevergine dopo la frana delle scorse settimane che ha isolato le montagne di Mamma Schiavone..È quanto emerge dalla riunione di coordinamento tra i diversi enti che nel pomeriggio sono stati convocati a Palazzo di Governo dal prefetto Rossana Riflesso. Le indagini eseguite in questi giorni dai tecnici della Provincia di Avellino sulla frane e sul versante più alto dello smottamento, hanno determinato la necessità di intervenire con una paratia palizzata ed un cordolo di cemento per garantire la sicurezza del costone. Anteprima24.it

