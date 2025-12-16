Montevarchi inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese
A Montevarchi, il 16 dicembre 2025, si apre ufficialmente il 2026 con il tradizionale Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri, un evento in stile viennese che celebra l'arrivo del nuovo anno con musica e atmosfera raffinata.
Arezzo, 16 dicembre 2025 – Montevarch i inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese. Il 2026 si aprirà con una novità assoluta per la città di Montevarchi: il Concerto di Capodanno organizzato dalle Stanze Ulivieri che porterà in Valdarno la celebre tradizione viennese. Protagonista dell’evento sarà l’Ensemble Strauss, sotto la guida artistica del maestro Andrea Turini, che proporrà un programma di dieci brani, tra cui la celebre “Marcia di Radetzky”, eseguita ogni anno a Capodanno dalla Filarmonica di Vienna. Il concerto si terrà, il 1 gennaio, alle ore 17. Lanazione.it
