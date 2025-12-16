Montefusco accende il Natale tra mercatini solidali ed eventi
Il Natale a Montefusco si accende con un ricco calendario di eventi e mercatini solidali, organizzati dal Comune in collaborazione con associazioni locali. Un percorso natalizio pensato per coinvolgere tutta la comunità, offrendo momenti di condivisione, solidarietà e festa per grandi e piccini. Ecco le iniziative che renderanno il periodo natalizio speciale per tutti.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montefusco, in collaborazione con la Pro Loco Montefusco, l’Associazione Giovani Montefusco (AGM) e il Consorzio dei Servizi Sociali A5, presenta il calendario ufficiale degli Eventi di Natale 2025, un programma ricco, inclusivo e pensato per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli anziani. Mercatini di Natale Solidali – Palazzo Giordano Dal 19 al 22 dicembre, a partire dalle ore 17:00, lo storico Palazzo Giordano ospiterà i Mercatini di Natale solidali, cuore pulsante delle festività. Prodotti tipici, artigianato locale, tombolo, ceramica, oggettistica natalizia e tante produzioni creative daranno vita a un percorso suggestivo che unisce tradizione, solidarietà e bellezza. Anteprima24.it
