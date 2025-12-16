Una classe della provincia di Macerata si è aggiudicata il premio speciale del concorso nazionale “Io rispetto gli animali”, promosso dalla Lav–Lega anti vivisezione. L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali.

© Ilrestodelcarlino.it - Montecosaro, la 2A della scuola Ricci vince il concorso “Io rispetto gli animali”

Montecosaro (Macerata), 16 dicembre 2025 — È una classe della provincia di Macerata a conquistare il premio speciale del concorso nazionale “ Io rispetto gli animali ”, promosso dalla Lav–Lega anti vivisezione e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. A distinguersi è stata la 2A della Scuola Secondaria di Primo Grado “Plesso P. M. Ricci” dell’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” di Montecosaro, premiata per uno “ spin off ” sul tema della ricerca scientifica senza l’uso di animali. Un riconoscimento che porta il nome del territorio maceratese all’interno di un’iniziativa nata con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, famiglie e istituzioni sull’importanza di investire in metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione animale. Ilrestodelcarlino.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

2A e 3A Guercino a.s. 2017 2019

Video 2A e 3A Guercino a.s. 2017 2019 Video 2A e 3A Guercino a.s. 2017 2019

Montecosaro, la 2A della scuola Ricci vince il concorso “Io rispetto gli animali” - Macerata, riconoscimento nazionale per la classe, premiata per un elaborato sulla ricerca scientifica senza l’uso di animali ... ilrestodelcarlino.it