Montecosaro la 2A della scuola Ricci vince il concorso Io rispetto gli animali
Una classe della provincia di Macerata si è aggiudicata il premio speciale del concorso nazionale “Io rispetto gli animali”, promosso dalla Lav–Lega anti vivisezione. L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali.
Montecosaro (Macerata), 16 dicembre 2025 — È una classe della provincia di Macerata a conquistare il premio speciale del concorso nazionale “ Io rispetto gli animali ”, promosso dalla Lav–Lega anti vivisezione e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. A distinguersi è stata la 2A della Scuola Secondaria di Primo Grado “Plesso P. M. Ricci” dell’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” di Montecosaro, premiata per uno “ spin off ” sul tema della ricerca scientifica senza l’uso di animali. Un riconoscimento che porta il nome del territorio maceratese all’interno di un’iniziativa nata con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, famiglie e istituzioni sull’importanza di investire in metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione animale. Ilrestodelcarlino.it
Montecosaro, la 2A della scuola Ricci vince il concorso "Io rispetto gli animali"
