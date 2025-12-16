Montagna l' allarme di Berardinetti | Con i nuovi criteri l' Abruzzo rischia di perdere 50 Comuni

L'Abruzzo potrebbe perdere 50 Comuni dalla classificazione montana a causa dei nuovi criteri adottati. La modifica potrebbe incidere significativamente sull'accesso ai fondi e ai servizi dedicati, mettendo a rischio lo sviluppo e il sostegno delle comunità locali. Un allarme lanciato da Berardinetti evidenzia le potenziali ripercussioni di questa decisione sulla regione.

L’Abruzzo rischia di perdere 50 Comuni dalla classificazione montana, con tutte le conseguenze in termini di accesso al Fondo montagna. È la denuncia di Lorenzo Berardinetti, presidente regionale dell’Uncem (Unione nazionale Comuni, comunità ed enti montani), che lancia un allarme chiaro sui. Chietitoday.it

