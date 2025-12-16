Montagna l' allarme di Berardinetti | Con i nuovi criteri l' Abruzzo rischia di perdere 50 Comuni
L'Abruzzo potrebbe perdere 50 Comuni dalla classificazione montana a causa dei nuovi criteri adottati. La modifica potrebbe incidere significativamente sull'accesso ai fondi e ai servizi dedicati, mettendo a rischio lo sviluppo e il sostegno delle comunità locali. Un allarme lanciato da Berardinetti evidenzia le potenziali ripercussioni di questa decisione sulla regione.
