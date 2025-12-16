Mondo cinema | Storie e misteri | una vera droga

Nel mondo del cinema, le storie e i misteri si intrecciano creando un universo avvolto da fascino e segreti. Attraverso le parole di chi ha vissuto esperienze avventurose e incontrato grandi maestri, si scoprono le sfumature di un'arte capace di emozionare e sorprendere. Un viaggio tra passione e rivelazioni che svela il vero cuore del cinema.

© Ilgiorno.it - Mondo cinema: "Storie e misteri: una vera droga" "Ho sempre avuto poche certezze e una vita avventurosa, in cui mi intruppavo nei guardrail. Per fortuna però ho avuto poi la fortuna di incontrare grandi maestri e di ascoltare quello che avevano da dire. Mi sono formato in una scuola americana di teatro, un vero lusso che mi ha permesso di stare seduto per ore a ragionare sulle motivazioni e non sulle intonazioni di un personaggio. Una meticolosa ricerca di emozioni e di verità. A pensarci adesso, credo sia partito un po’ tutto da lì. Solo dopo è arrivato il cinema italiano, la magia del non detto, la poesia del sospeso. Quella che ora provo a inserire nei miei lavori, a volte riuscendoci di più, a volte meno". Ilgiorno.it Ragazze Scomparse | Killer In Suburbia | HD | THRILLER | Film Completo in Italiano Mondo cinema: "Storie e misteri: una vera droga" - L’incontro è a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria sul sito cinetecamilano. ilgiorno.it

Luigi Angelino: lo scrittore che unisce mito, religioni e misteri nelle sue opere - Studioso di miti, religioni e misteri, Luigi Angelino attraversa con il suo lavoro territori che uniscono storia, simboli e ricerca interiore. msn.com

Stati Uniti. Un delitto scuote il mondo del cinema e di Hollywood. Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro villa. Segni di coltellate, indagini in corso per duplice omicidio. - facebook.com facebook