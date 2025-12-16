Mondiale per Club la Sir parte a razzo | 3-0 allo Swehly

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sir Safety Perugia inizia con il piede giusto il Mondiale per Club, battendo agevolmente lo Swehly per 3-0. La vittoria, ottenuta senza troppi sforzi, conferma l'ottimo stato di forma della squadra in un torneo caratterizzato da un calendario serrato e da un aumento delle squadre partecipanti.

Immagine generica

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Per giunta senza faticare troppo, com'era auspicabile in un torneo che ha visto l'aumento delle squadre partecipanti e compresso in pochi giorni.Lo Sweetly Sports Club, formazione libica all'esordio assoluto nella competizione, non ha avuto scampo contro. Perugiatoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mondiali per club, la SIR parte bene da tgr Umbria

Video Mondiali per club, la SIR parte bene da tgr Umbria

mondiale club sir parteVolley, Perugia parte bene al Mondiale per club: vittoria in 3 set sui libici del Swehly Sports Club - 0 i brasiliani del Sada Cruzeiro Belo Horizonte e saranno i prossimi avversari degli umbri ... msn.com

mondiale club sir partePartenza al top per la Sir al Mondiale per club: lo Swehly ko 3-0 - Mercoledì 17 dicembre secondo match per i bianconeri, contro Osaka ... corrieredellumbria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.