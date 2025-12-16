Mondiale per Club la Sir parte a razzo | 3-0 allo Swehly
La Sir Safety Perugia inizia con il piede giusto il Mondiale per Club, battendo agevolmente lo Swehly per 3-0. La vittoria, ottenuta senza troppi sforzi, conferma l'ottimo stato di forma della squadra in un torneo caratterizzato da un calendario serrato e da un aumento delle squadre partecipanti.
Per giunta senza faticare troppo, com'era auspicabile in un torneo che ha visto l'aumento delle squadre partecipanti e compresso in pochi giorni.Lo Sweetly Sports Club, formazione libica all'esordio assoluto nella competizione, non ha avuto scampo contro.
Mondiali per club, la SIR parte bene da tgr Umbria
Volley, Perugia parte bene al Mondiale per club: vittoria in 3 set sui libici del Swehly Sports Club - 0 i brasiliani del Sada Cruzeiro Belo Horizonte e saranno i prossimi avversari degli umbri ... msn.com
Partenza al top per la Sir al Mondiale per club: lo Swehly ko 3-0 - Mercoledì 17 dicembre secondo match per i bianconeri, contro Osaka ... corrieredellumbria.it
Dopo il trionfo al mondiale per club, le campionesse della Savino del Bene sono rientrate in Italia e stamani hanno ricevuto l'abbraccio dei propri tifosi al palazzetto dello sport di Scandicci. Roberto Viggiani - facebook.com facebook
Mondiale per Club 2025 | 15 dicembre - Il Presidente Sirci raggiunge la ... youtu.be/GCiSlwFgODosi… #BlockDevils x.com
