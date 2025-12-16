Mondiale per Club la Sir parte a razzo | 3-0 allo Swehly

La Sir Safety Perugia inizia con il piede giusto il Mondiale per Club, battendo agevolmente lo Swehly per 3-0. La vittoria, ottenuta senza troppi sforzi, conferma l'ottimo stato di forma della squadra in un torneo caratterizzato da un calendario serrato e da un aumento delle squadre partecipanti.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Per giunta senza faticare troppo, com'era auspicabile in un torneo che ha visto l'aumento delle squadre partecipanti e compresso in pochi giorni.Lo Sweetly Sports Club, formazione libica all'esordio assoluto nella competizione, non ha avuto scampo contro.

