Modenesi protagonisti nell’ultima prova Di Renzo conquista la medaglia di bronzo

I ciclisti modenesi si sono distinti nell’ultima tappa del Trofeo Modenese di Ciclocross, svoltasi a Solignano di Castelvetro. La competizione, organizzata dal Team BHS Spezzano e ospitata tra i filari dell’Acetaia Boni, ha visto protagonisti atleti locali, tra cui Di Renzo, che ha conquistato una medaglia di bronzo.

Modenesi protagonisti nell'ultima prova del Trofeo Modenese di Ciclocross che si è svolta a Solignano di Castelvetro con l'organizzazione del Team BHS Spezzano tra i filari dell'Acetaia Boni con la direzione corsa di Paola Pilati. ono stati cinque i successi gialloblù di categoria con il maranellese Sandro Di Renzo bronzo tra gli M4 che ha conquistato la maglia di campione provinciale meriti sopratutto nella vittoria di Pavullo nella prima prova, Questi i risultati di categoria del Cx.M1: Women: 1^ Giulia Ballestri (Beltrami) -2^ Emilia Morandi(Frassati Maranello) - 3^ Silvia Franchini (Team Montale);1° Marco Pini (Bike Pr)-2° Lorenzo Tomesani (Vaksabike Bo) - 3° Daniel Rocchiccioli ( Lucca);M2; 1° Fabio Castellini (Iaccobike Sassuolo) - 2° Andrea Cocchi (Swatt Mi) -3° Riccardo Pantini (Brescia);M3: 1° Enrico Montanari (Virginia Mo) - 2° Alessio Copercini (Busseto Pr) - 3° Davide Guerzoni (La Bottega Casibalbo);M4: 1° Paolo Strullato (Chero Mn) - 2° Antonio Cardani (Bike Pr) - 3° Sandro Di Renzo (Sportissimo);M5: 1° Davide Montanari(Spilla Team Spilamberto) - 2° Eros Negrini (Corti Sassuolo) -3° Paolo Pinotti(Chero Mn); M6: 1° Stefano Nicoletti (Beltrami) - 2° Massimo Corti (idem) - 3° Gianluca Portioli (Bike Re); M7: 1° Massio Suardi (Spilla Team) - 2° Alberto Tomesani( Vaksabike Bo) - 3° Maurizio Sarti (Sportissimo M); M8: 1° mimmo Toni (Iaccobike) - 2° Marco Giaroli (Squadra Re) - 3° Giorgio Goldoni (Virgina Mo).

