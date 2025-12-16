Modena Capitale del Volontariato 170 eventi in cartellone nel 2026

Modena si appresta a diventare la Capitale del Volontariato nel 2026, con un ricco calendario di 170 eventi previsti durante l'anno. L'iniziativa si avvierà il primo gennaio con una marcia per la pace, segnando l'apertura di un anno dedicato alla solidarietà e alla comunità, coinvolgendo cittadini, istituzioni e associazioni locali.

L'anno della "capitale" si aprirà il primo gennaio con la marcia per la pace, iniziativa che ha debuttato l'anno scorso, con ritrovo alle quindici al parco Novi Sad, insieme al sindaco Massimo Mezzetti e al vescovo Erio Castellucci. Il corteo proseguirà per varie tappe, terminerà in piazza Roma e. Modenatoday.it

