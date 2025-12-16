L'Imam di Torino Mohamed Shahin è al centro di una vicenda che evidenzia le diversità interne all'Islam. È importante sottolineare che l'Islam non è un monolite, ma un insieme di interpretazioni e realtà diverse tra loro, come evidenziato da Muhammad Mo.

© Iltempo.it - Mo: Fontana, 'Islam non è monolite, distinguere da casi singoli'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Quella dell'Imam di Torino Mohamed Shahin "è una vicenda particolare. A me piacerebbe invece ricordare che noi diamo per scontato che l'Islam sia un monolite. In realtà l'Islam è formato da diverse comunità, da diverse sfumature, da diversi modi e atteggiamenti. Non è un monolite". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. "Ci sono Paesi -ha ricordato il presidente della Camera- che sono fondamentali anche per l'Italia, penso in particolar modo al Medio Oriente ai rapporti che abbiamo con alcuni Paesi, che magari non sono democrazie, sono magari considerati anche da noi Paesi estremamente islamici, che però hanno un ruolo fondamentale nella stabilizzazione per esempio del Medio Oriente. Iltempo.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mo: Fontana, 'Islam non è monolite, distinguere da casi singoli' - A me piacerebbe invece ricordare che noi diamo per scontato che l'Islam sia un monolite. lanuovasardegna.it