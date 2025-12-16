Mlacic parla l’agente | Inter? A volte…
Branimir Mlacic, giovane difensore classe 2007, sta emergendo come uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo. L'interesse dei top club, tra cui l’Inter, cresce di giorno in giorno, alimentando le voci sul suo futuro e sulle potenzialità di questo promettente calciatore.
Mlacic. Branimir Mlacic, giovane difensore classe 2007, sta attirando sempre più l’attenzione dei top club europei, tra cui l’ Inter. A parlarne in esclusiva a TMW è stato l’agente e intermediario croato Leo Dragicevic, che non ha esitato a descrivere il talento dell’ Hajduk Spalato: “ Un difensore che mostra sempre più qualità di partita in partita, un difensore moderno. Secondo le mie previsioni, sarà a breve anche lui tra i migliori difensori del mondo, il suo prezzo aumenta ogni giorno “. Dragicevic ha poi raccontato le prime impressioni avute sul giovane calciatore: “ L’ho visto per la prima volta ad aprile di quest’anno in una partita dell’Hajduk U19 e si sono potute subito notare molte delle caratteristiche che un difensore moderno di alto livello soddisfa. Ilnerazzurro.it
MERCATO - Inter, piace Mlacic dell'Hajduk Spalato - I nerazzurri in estate dovranno svecchiare un reparto che al momento vede elementi abbastanza avanti con l'età come Francesco Acerbi e Stefan De Vrji. napolimagazine.com
Un altro croato per l’Inter: l’ultimo (e decisivo) step per Mlacic dell’Hajduk | CM.IT - Da Kovacic a Brozovic e Perisic, da Sucic a Branimir Mlacic, difensore centrale di diciotto anni in forza all’Hajduk Spalato. calciomercato.it
#Mlacic-Inter, in Croazia si parla di affare fatto all'80%. I dirigenti dell'Hajduk già a Milano, si deve solo capire... x.com
