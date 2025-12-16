Missione Sorriso | duecento Babbi Natale in moto da Faenza a Cesena

© Ravennatoday.it - "Missione Sorriso": duecento Babbi Natale in moto da Faenza a Cesena Si è rinnovata ieri, domenica 14 dicembre, la tradizionale e attesa manifestazione solidale "Babbi Natale in moto", organizzata dal gruppo Motor Biker Birrata e Anime Ribelli di Forlì in collaborazione con diverse realtà del territorio. Una carovana pacifica e colorata composta da un centinaio. Ravennatoday.it HO SCOPERTO CHI SONO GLI AMICI DI ROBY IN REAL LIFE Da Faenza al Bufalini di Cesena: duecento Babbi Natale in moto per la “Missione Sorriso” - Si è svolta domenica 14 dicembre la tradizionale manifestazione solidale “Babbi Natale in moto”, iniziativa molto attesa che ha portato ancora una volta ... ravennanotizie.it

