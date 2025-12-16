Miriam Leone riflette sulla difficoltà di affrontare il tema della maternità, spesso ostacolata dal giudizio sociale. Nel suo nuovo film di Gabriele Muccino,

© Vanityfair.it - Miriam Leone: «La maternità è ancora un grande tabù, fatichiamo a parlarne perché veniamo giudicate. Mi è stato detto: “Guarda che non sei l’unica attrice che fa la mamma”»

Nel nuovo film di Gabriele Muccino Le cose non dette è una giornalista di Vanity Fair col desiderio di un figlio che non arriva, la cui vita va in pezzi. Quella di Miriam Leone, invece, vola alto, tra Orlando che l’ha fatta rinascere e Paolo che è molto presente. Sui segreti di coppia aggiunge: «Nell’intimità possono diventare una prigione pericolosa». Vanityfair.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Miriam Leone #fblifestyle - facebook.com facebook

L'uomo giusto, Sergio Rubini dirige il film con Miriam #Leone x.com