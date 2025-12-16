Miriam Leone condivide le sue esperienze di maternità, descrivendo i primi due anni con il figlio Orlando come una sfida complessa e impegnativa. L’attrice evidenzia le difficoltà di conciliare il ruolo di madre con la carriera, sottolineando l’importanza della presenza del marito nel percorso di crescita del bambino.

Miriam Leone ha parlato di maternità e dei primi due anni da mamma, vissuti dopo la nascita del piccolo Orlando nel 2023: "È come essere una contorsionista del Cirque du Soleil. Mi è pure stato detto che non ero l'unica a fare la mamma". Fanpage.it

