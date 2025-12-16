Il governo annuncia una significativa riduzione della burocrazia, facilitando l’installazione del fotovoltaico in molte aree. Questa novità rappresenta un passo importante verso l’adozione più semplice e diffusa delle energie rinnovabili, aprendo nuove opportunità per cittadini e imprese. Un cambiamento che potrebbe accelerare la transizione energetica e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.

Miracolo! Il governo riduce la burocrazia. Ora il fotovoltaico si può installare (quasi) ovunque

Probabilmente, avete sentito parlare della legge fondamentale della chimica che ci arriva dal grande Lavoisier al tempo della Rivoluzione Francese: Niente si crea e niente si distrugge. Bene, però questa legge non vale nel campo della burocrazia, dove invece vale che tutto si crea e niente si distrugge. Il che ha a che vedere con l’entropia e la seconda legge della termodinamica che si può esprimere in vari modi, incluso “i calzini spaiati non si riaccoppiano mai da soli”. Ma tutte le regole e le leggi hanno delle eccezioni. E qui, curiosamente, in questi giorni abbiamo visto il governo italiano, uno dei più burocratici dell’intera galassia, cancellare di colpo un intero settore burocratico creato apposta per fare impazzire i cittadini: quello delle regole vessatorie e sempre incerte riguardo all’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici. Ilfattoquotidiano.it

