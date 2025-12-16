Miracolo di San Gennaro sangue liquefatto a Napoli

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro si è ripetuto questa mattina a Napoli, confermando ancora una volta la tradizione millenaria che richiama fedeli da tutto il mondo. L'evento, che avviene regolarmente, rappresenta un momento di fede e spiritualità per la città partenopea e i devoti del santo patrono.

© Primacampania.it - Miracolo di San Gennaro, sangue liquefatto a Napoli NAPOLI, 16 dicembre 2025 – Si è ripetuto questa mattina il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle 9.13 da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, davanti ai fedeli e ai numerosi turisti presenti nella Cappella. Al momento dell'apertura della teca, il sangue del Santo Patrono è apparso inizialmente semi sciolto, per poi completare la liquefazione. L'evento è stato accolto con un lungo applauso dall'assemblea, mentre l'ampolla è stata portata in processione all'interno della Cappella per consentire a tutti di constatare il prodigio.

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro - Quello di oggi è il terzo “miracolo” dell'anno e celebra l'evento del 1631 quando il patrono, secondo i fedeli, salvò Napoli dall'eruzione del Vesuvio ... rainews.it

