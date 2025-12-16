Miracolo di San Gennaro l’annuncio nella chiesa gremita | è il terzo del 2025

Il miracolo di San Gennaro, annunciato questa mattina nella chiesa gremita, ha coinvolto ancora una volta Napoli. La città si è risvegliata in un’atmosfera di forte devozione, con una folla di fedeli che si è radunata fin dalle prime ore per partecipare a uno degli eventi religiosi più importanti e attesi dell’anno.

Napoli si è svegliata ancora una volta nel segno della devozione e dell'attesa, con una folla di fedeli che fin dalle prime ore del mattino ha raggiunto il Duomo per uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla città. Oggi, martedì 16 dicembre, la tradizione si è rinnovata puntuale, richiamando credenti e curiosi attorno a un rito che da secoli accompagna la storia partenopea e ne scandisce i momenti più delicati. Come avviene ogni anno, in tantissimi si sono raccolti nella cattedrale per assistere al rito legato al sangue di San Gennaro, il Santo Patrono di Napoli. Quello di oggi rappresenta il terzo appuntamento annuale, dopo la celebrazione del 19 settembre e quella che si tiene il sabato precedente la prima domenica di maggio.

