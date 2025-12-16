Miracolo di San Gennaro colpo di scena in chiesa | tutti sono senza parole

Il miracolo di San Gennaro si ripresenta a Napoli, suscitando emozioni intense e attese millenarie. In un istante di sospensione, la città si ferma, gli occhi sono fissi sull’altare e il silenzio avvolge l’atmosfera, mentre tutti aspettano con trepidazione il celebre evento che da secoli rappresenta un momento di fede e speranza per i napoletani.

C'è un istante, a Napoli, in cui il tempo sembra rallentare e la città trattiene il respiro. Accade quando gli sguardi si concentrano sull'altare, le mani si stringono, il brusio si spegne. È un rito che si ripete, ma non diventa mai routine. Anche questa mattina, fin dalle prime luci dell'alba, una folla silenziosa e vigile ha varcato le porte del Duomo di Napoli, portando con sé attese, speranze, memoria collettiva. Nessun annuncio solenne, solo l'attesa di un segno che, puntuale, ha parlato ancora una volta alla città. San Gennaro e l'ora del prodigio. Alle 9.13 le ampolle con il sangue di San Gennaro hanno ripetuto il prodigio già avvenuto il 16 dicembre.

