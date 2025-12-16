Mio figlio pestato a sangue dal branco ora non esce più di casa Non ci sente bene Choc nel piccolo paesino

Un grave episodio di violenza scolastica scuote il piccolo paese di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso. Un ragazzo di 14 anni è stato brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei, con conseguenze che lo hanno portato a evitare di uscire di casa e a sentirsi male. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.

Non esce più di casa il ragazzo di 14 anni picchiato dal branco a Santa Croce di Magliano, paesino di neanche 4mila abitanti in provincia di Campobasso. L'aggressione è andata in scena una settimana fa per un diverbio nato da un'interrogazione a scuola. Il 14enne sarebbe stato pestato da tre. Today.it

