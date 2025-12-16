Mio figlio non riesce a disconnettersi | i segnali d' allarme della dipendenza tecnologica dei bambini

L'uso eccessivo di dispositivi digitali tra bambini e adolescenti può portare a forme di dipendenza, con segnali di disagio e irritabilità quando vengono privati del cellulare. Questo fenomeno sta crescendo, richiedendo attenzione e consapevolezza da parte di genitori e educatori per riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente.

"Quando gli tolgo il cellulare, si arrabbia, urla e dice che gli rovino la vita." Questi tipi di espressioni stanno diventando sempre più frequenti nella quotidianità di chi vive con bambini e adolescenti. Il tempo che una volta si passava a giocare è diventato, per molti di loro, ore infinite.

