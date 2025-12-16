Mio figlio è stato pestato | ora è vivo per miracolo Violenza nel locale minuti di terrore

Un grave episodio di violenza si è verificato sabato sera all’interno del locale Lupo Bianco ad Abetone Cutigliano, lasciando un giovane ferito gravemente. L’accaduto ha generato grande sconcerto nella comunità, con i familiari che hanno descritto la situazione come un vero e proprio pestaggio. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza nei locali pubblici e ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.

© Lanazione.it - “Mio figlio è stato pestato: ora è vivo per miracolo” Violenza nel locale, minuti di terrore Abetone Cutigliano, 16 dicembre 2025 – “Mio figlio è vivo per miracolo. Quello che è avvenuto sabato sera all’interno del locale Lupo Bianco e poi all’esterno è stato un vero pestaggio. Che poteva finire in una tragedia, come ne sono accadute tante”. Sono le parole della madre del 22enne che alle due di sabato notte è stato soccorso davanti alla discoteca nella piazza di Abetone, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Si analizzano le immagini delle telecamere. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Pistoia, insieme ai colleghi della stazione di San Marcello. Un lavoro che ha impegnato i militari fin dalla prima richiesta di intervento, la notte di sabato e che sta proseguendo in queste ore. Lanazione.it Shiva - Gotham feat. Kid Yugi (Audio) “Troppi raccomandati. Rammaricato, deluso e incredulo che il corto di mio figlio non sia stato selezionato al Sulmona Cinema”: l’ira di Gabriele Cirilli - Il figlio di Gabriele Cirilli, il regista Mattia, è stato escluso dalla selezione della 43esima edizione del Sulmona International Film Festival. ilfattoquotidiano.it Mamma Danila e papà Mao dopo la sentenza con cui è stato condannato a 11 anni e 6 mesi l’assassino del figlio ucciso a 16 anni: “Vale così poco la sua vita Bell’insegnamento per i giovani...È assurdo pensare a come sia facile in questi tempi entrare in po - facebook.com facebook