Minniti | Le prediche degli imam siano tutte in italiano Rimessi in moto pericolosi giacimenti d' odio

Il ministro Minniti sottolinea l'importanza di garantire sicurezza e integrazione, proponendo che le prediche degli imam siano tutte in italiano per prevenire rischi di radicalizzazione. La sua dichiarazione evidenzia le sfide legate all'estremismo e l'urgenza di interventi efficaci per contrastare il risveglio di pericolosi giacimenti d'odio.

«Non possiamo parlare di libertà se non ci sentiamo sicuri in strada, se abbiamo paura quando usciamo dalle nostre case. Questa è una battaglia che dovrebbe andare oltre le appartenenze». A dirlo l'ex ministro Marco Minniti. Quali segnali bisogna dedurre da quanto è accaduto in Australia? «Il primo aspetto è quello relativo alla diffusione dei casi di antisemitismo. Dal 7 ottobre in poi, c'è stata un'impennata senza precedenti. Altro aspetto fondamentale quello relativo agli obiettivi dell'attacco utilizzati dall'Islamic State. Quanto accaduto, ad esempio, ricorda molto l'attacco del 2016 ai mercatini di Natale a Berlino. Iltempo.it

Zaia: sermoni in italiano, ma libertà di culto per tutti

