Minimetrò si veste a festa per Natale e a Capodanno sarà aperto fino alle 2.30

Il Minimetrò si prepara alle festività natalizie, adattando i propri orari alle celebrazioni di fine anno. Durante il periodo natalizio, il servizio sarà prolungato fino a tarda sera, con un'apertura speciale nella notte di Capodanno fino alle 2.30. Un'occasione per muoversi facilmente tra eventi e festeggiamenti, godendo di orari più flessibili durante le festività.

Il minimetrò si adegua allo spirito delle feste e, per tutto il periodo natalizio, prolungherà il suo servizio fino a tarda sera, con un’estensione speciale nella notte di San Silvestro. L’obiettivo, come spiegato dall’amministrazione comunale, è quello di facilitare l’accesso al centro storico a. Perugiatoday.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Verona si veste a festa: luci, mercatini di Natale e magia delle feste - Verona, città dell’amore shakespeariano e patrimonio Unesco, si trasforma ogni anno in uno scenario natalizio da fiaba, al pari di tante altre città e borghi del Nord Italia. siviaggia.it