Minaccia i passanti e alla vista della polizia locale lancia lo zaino sotto la loro auto dicendo di volerla far esplodere

Un uomo di 31 anni ha minacciato i passanti e, alla vista della polizia locale, ha lanciato uno zaino sotto un'auto dichiarando di volerla far esplodere. L'episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa, e ha portato all'arresto dell'individuo per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento.

L'episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa. L'uomo, un 31enne, è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento. Fanpage.it

