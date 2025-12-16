Minaccia i passanti e alla vista della polizia locale lancia lo zaino sotto la loro auto dicendo di volerla far esplodere

Un uomo di 31 anni ha minacciato i passanti e, alla vista della polizia locale, ha lanciato uno zaino sotto un'auto dichiarando di volerla far esplodere. L'episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa, e ha portato all'arresto dell'individuo per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento.

L'episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa. L'uomo, un 31enne, è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento. Fanpage.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, minaccia i passanti con un coltello da macellaio Video Roma, minaccia i passanti con un coltello da macellaio Video Roma, minaccia i passanti con un coltello da macellaio Minaccia i passanti e alla vista della polizia locale lancia lo zaino sotto la loro auto dicendo di volerla far esplodere - L’episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa. fanpage.it

Terrore a Milano, minaccia di far saltare in aria l’auto della polizia locale e aggredisce un passante: arrestato - Poi ha fatto scattare l'allarme facendo credere agli agenti che la loro auto stesse per saltare in aria. milanotoday.it

#Latina, #minaccia i passanti alle nuove #autolinee con una mazza da baseball. Una volta in #Questura, calci e pugni agli agenti. - facebook.com facebook

Limbiate: minaccia un passante con un coltello e si fa consegnare scarpe e felpa, denunciato 22enne x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.