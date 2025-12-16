Nel Mar Nero, le tensioni tra Kyiv e Mosca si intensificano con l'impiego di droni sottomarini. Dopo gli attacchi a navi di superficie, le recenti notizie indicano che anche le flotte sottomarine potrebbero essere bersaglio di sistemi unmanned, segnando un ulteriore passo nelle dinamiche di conflitto e nelle strategie militari nella regione.

© Formiche.net - Minacce sommerse. Kyiv colpisce la flotta di Mosca con un drone underwater

Dopo quelli di superficie, adesso anche i vascelli sottomarini sono possibili prede di sistemi unmanned, almeno secondo le notizie che arrivano dal Mar Nero. Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (noto come Sbu) ha infatti diffuso un video in cui un Unmanned Underwater Vehicle (Uuv) a cui ci si riferisce come “Sub Sea Baby” viene impiegato per colpire un sottomarino russo della classe “Improved Kilo” all’ancora in un porto militare nei pressi della città di Novorossiysk, sita lungo la costa orientale del Ponto Eusino. Secondo l’Sbu, il sottomarino colpito era equipaggiato con 4 missili da crociera “Kalibr”, utilizzati dalla Russia per colpire infrastrutture strategiche come porti e reti elettriche in Ucraina. Formiche.net

