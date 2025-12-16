Minacce e violenze in famiglia per ottenere droga | arrestato un 28enne a Catania

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne di Catania, tossicodipendente e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver aggredito la madre e terrorizzato i genitori per ottenere denaro, mettendo in atto comportamenti violenti e minacce legate alla dipendenza da droga.

minacce e violenze in famiglia per ottenere droga arrestato un 28enne a catania

© Dayitalianews.com - Minacce e violenze in famiglia per ottenere droga: arrestato un 28enne a Catania

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredisce la madre e terrorizza i genitori per avere denaro. Un 28enne catanese, tossicodipendente e pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe minacciato ripetutamente di morte i genitori per costringerli a consegnargli denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti, arrivando ad aggredire fisicamente la madre. Dalle minacce all’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe passato dalle parole ai fatti, colpendo la madre più volte alle spalle dopo che la donna non era riuscita a soddisfare completamente le sue richieste economiche. Dayitalianews.com

Come difendersi da un’accusa di maltrattamenti in famiglia?

Video Come difendersi da un’accusa di maltrattamenti in famiglia?

minacce violenze famiglia ottenereChiavari, sequestrata e violentata. La vittima: “Minacce alla mia famiglia” - Mi ha anche minacciato di ammazzare la mia famiglia». ilsecoloxix.it

minacce violenze famiglia ottenereAnni di violenze in famiglia ma anche maltrattamenti e abusi sessuali: due arresti nel Cosentino - Violenze alla compagna, davanti al figlio con un deficit cognitivo. quicosenza.it