Minacce e violenze in famiglia per ottenere droga | arrestato un 28enne a Catania

Un 28enne di Catania, tossicodipendente e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver aggredito la madre e terrorizzato i genitori per ottenere denaro, mettendo in atto comportamenti violenti e minacce legate alla dipendenza da droga.

© Dayitalianews.com - Minacce e violenze in famiglia per ottenere droga: arrestato un 28enne a Catania ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredisce la madre e terrorizza i genitori per avere denaro. Un 28enne catanese, tossicodipendente e pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe minacciato ripetutamente di morte i genitori per costringerli a consegnargli denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti, arrivando ad aggredire fisicamente la madre. Dalle minacce all’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe passato dalle parole ai fatti, colpendo la madre più volte alle spalle dopo che la donna non era riuscita a soddisfare completamente le sue richieste economiche. Dayitalianews.com Come difendersi da un’accusa di maltrattamenti in famiglia? Chiavari, sequestrata e violentata. La vittima: “Minacce alla mia famiglia” - Mi ha anche minacciato di ammazzare la mia famiglia». ilsecoloxix.it

Anni di violenze in famiglia ma anche maltrattamenti e abusi sessuali: due arresti nel Cosentino - Violenze alla compagna, davanti al figlio con un deficit cognitivo. quicosenza.it

Aggressioni, rapine, minacce, estorsioni e violenze ripetute, spesso contro coetanei e persone fragili. È questo il quadro che emerge dall’indagine dei carab... - facebook.com facebook