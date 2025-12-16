Minacce al sindaco di Massa Chiesta l’archiviazione

Il procedimento riguardante le minacce al sindaco di Massa si avvia verso l’archiviazione, poiché i Ris non hanno rilevato impronte e non sono emersi elementi in grado di identificare l’anonimo autore degli insulti. Le indagini hanno concluso senza trovare prove concrete, lasciando aperta la questione senza ulteriori sviluppi.

I Ris non hanno trovato nessuna impronte. Inoltre nel corso delle indagini non è emerso nessun riscontro sul nome dell’anonimo odiatore. Come dire che, al momento, è impossibile identificare l’autore delle missive anonima. Ecco perché la procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per minacce aggravate aperto contro ignoti sulle intimidazioni in arabo rivolte al sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi. Il contenuto delle missive - un paio, giunte a marzo direttamente al sindaco e a un suo familiare - era stato subito condiviso con la Giunta. E, sebbene il primo cittadino si fosse detto tranquillo, gli inquirenti avevano preso tutt’altro che sottogamba il caso. Ilrestodelcarlino.it

