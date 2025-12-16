Mille Voci per l’Africa - Affamati di Pace la presentazione del docuvideo ideato da Rino Martinez

Venerdì 19 dicembre alle 16:30 presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni si terrà la presentazione del docuvideo “Mille Voci per l’Africa – Affamati di Pace”, un progetto artistico e umanitario ideato da Rino Martinez di Associazione Ali per Volare. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla pace e le sfide dell’Africa attraverso testimonianze e immagini coinvolgenti.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 16:30 presso la Sala Piersanti Mattarella – Palazzo dei Normanni, si terrà la presentazione del docu-video "Mille Voci per l'Africa – Affamati di Pace", progetto artistico e umanitario ideato da Rino Martinez, (Associazione Ali per Volare). Il documentario racconta.

