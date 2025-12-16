Milano riscopre la vecchia casa Olimpia al PalaLido contro il Real

Milano torna a vivere l’atmosfera del passato con la sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid al PalaLido, ora Allianz Cloud. Un appuntamento che celebra la rinascita di un luogo simbolo del basket meneghino, con un match che unisce tradizione e modernità, riaccendendo la passione tra tifosi e appassionati. La partita si svolgerà alle ore 20.

© Sport.quotidiano.net - Milano riscopre la “vecchia“ casa. Olimpia al PalaLido contro il Real Olimpia Milano-Real Madrid. Non poteva esserci sfida più romantica per lo spostamento delle attività dei meneghini nel vecchio storico PalaLido, ora riammodernato come Allianz Cloud (ore 20.30). E’ nel palasport di Piazzale Stuparich che 60 stagioni fa, nel 1966, l’Olimpia costruì una storica rimonta con il Real per qualificarsi alla Final Four che la portò poi a conquistare la Coppa dei Campioni. Ed è sempre tra queste mura che portò a casa anche un epico 94-65, la vittoria più larga contro i “blancos“ ottenuta in una sgualcita edizione dell’Uleb Cup nel 2003 dall’allora Breil di Sconochini e Coldebella. Sport.quotidiano.net Quando finalmente trovi casa a Milano - AUCH Milano riscopre la “vecchia“ casa. Olimpia al PalaLido contro il Real - Non poteva esserci sfida più romantica per lo spostamento delle attività dei meneghini nel vecchio storico PalaLido, ora riammodernato come Allianz Cloud (ore 20. msn.com

Ritorno al passato: Olimpia Milano ritrova l’Allianz Cloud, la sua casa storica - Olimpia Milano lascia il Forum e torna all’Allianz Cloud: storia, scudetti e il legame con la vecchia casa del basket milanese. milanosportiva.com

Cinisellonline Eventi Interessanti Milano e Dintorni. Polly Musichantress · Ireland vibes. Milano: @museopopolieculture_pime A MIDWINTER’S NIGHT DREAM Un concerto che riscopre l’anima segreta delle Christmas Carols: nate come danze in cerchio attor - facebook.com facebook