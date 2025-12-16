Milano Gabbia in volo per l' Arabia Gimenez no

Matteo Gabbia potrebbe partire oggi per Riad, dove si disputerà la prossima Supercoppa d'Italia. Gli esami clinici hanno escluso gravi danni al ginocchio sinistro, confermando un trauma da iperestensione. La decisione sulla sua presenza dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore.

Oggi Matteo Gabbia potrebbe salire sull'aereo per Riad, sede della prossima Supercoppa d'Italia. Gli esami clinici effettuati hanno escluso danni gravi al ginocchio sinistro e certificato un trauma da iperestensione. Deve saltare la semifinale col Napoli di giovedì e prepararsi all'impegno successivo (finale o campionato si vedrà). Nelle stesse ore, dall'altra parte del mondo, in Brasile, Thiago Silva ha salutato i colleghi al Fluminense accreditando l'idea di volersi trasferire in Italia per completare il primo semestre del 2026 così da competere, all'età di 41 anni, per una convocazione al mondiale. Ilgiornale.it

