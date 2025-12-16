La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Milano esprime preoccupazione per articoli di stampa che sollevano dubbi sui criteri di assegnazione dei procedimenti e sul ruolo della presidente di sezione, ritenendo si tratti di una campagna volta a screditare i magistrati.

© Iltempo.it - Milano: Anm, 'illazioni contro gip, preoccupati da campagna per screditare magistrati'

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Milano esprime "sconcerto e preoccupazione" per la pubblicazione di articoli di stampa "tendenti ad adombrare dubbi sul rispetto dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati della Sezione gip del Tribunale di Milano e sul ruolo assunto dalla presidente di sezione nell'influenzare gli orientamenti espressi dai magistrati dell'Ufficio con le loro decisioni". Nella nota si evidenzia come "si tratta di pesanti quanto infondate illazioni, sulle quali sono già intervenuti i dirigenti degli Uffici" la stessa presidente dell'Ufficio gip Ezia Maccora e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. Iltempo.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milano: Anm, 'illazioni contro gip, preoccupati da campagna per screditare magistrati' - La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Milano esprime "sconcerto e preoccupazione" per la pubblicazione di articoli di stampa "tendenti ad adombrare dubbi sul rispetto ... iltempo.it

PALLA A DUE ALLE 20.30 I roster ufficiali della gara valida per la 15.a giornata di Eurolega #OlimpiaMilano #Euroleague - facebook.com facebook